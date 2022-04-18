اخبار الرياضه السعوديه الليث والسكري يواجهان القوة الجوية وسباهان

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مساء اليوم (الإثنين) لقاءات الدور الثاني لدوري أبطال آسيا بإقامة 6 لقاءات، إذ يستضيف ممثلا الوطن الشباب (متصدر المجموعة الأولى) والتعاون (متصدر المجموعة الرابعة) فريقي القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني في ذات التوقيت (11:15م)، فيما يلتقي الجزيرة الإماراتي بفريق مومباي سيتي الهندي (8:15م)، وفي ذات التوقيت يواجه الدحيل القطري نظيره باختاكور الأوزبكي. وفي جدة وضمن لقاءات المجموعة الثالثة يلتقي فولاد الإيراني بنظيره آهال التركمنستاني (8:15م)، وفي مواجهة خليجية يواجه شباب الأهلي الإماراتي الغرافة القطري (11:15).

الليث في مهمة تجاوز القوة الجوية

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام القوة الجوية العراقي لتعويض التعادل في اللقاء السابق والعودة لطريق الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط. ويتصدر الشباب فرق المجموعة برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وله من الأهداف 7 واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، فيما يدخل فريق القوة الجوية هذا اللقاء بحثاً عن الفوز ومزاحمة الشباب على مركز الصدارة، إذ يحتل الفريق العراقي المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة وله من الأهداف 4 وعليه مثلها.

وفي اللقاء الآخر، يخوض فريق الجزيرة الإماراتي لقاءه أمام مومباي سيتي الهندي سعياً لتكرار الفوز وتجديد آماله بالمنافسة على صدارة المجموعة، إذ يحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وخسارتين وله من الأهداف 2 وعليه 5 أهداف، وبذات الرصيد من النقاط يدخل فريق مومباي هذا اللقاء ويبحث عن تعويض الخسارة بالفوز والمنافسة على الصدارة.

السكري.. لا للتعثر

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام سباهان الإيراني بطموح تكرار الفوز الكبير الذي حققه في اللقاء السابق والانفراد بصدارة المجموعة، إذ يحتل سكري القصيم الصدارة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة وله من الأهداف 5 وعليه 2، أما فريق سباهان فإنه يطمح للفوز للتمسك بآخر آماله في المنافسة على صدارة المجموعة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين وله من الأهداف 3 وعليه 5 أهداف.

وفي اللقاء الآخر، يدخل فريق الدحيل لقاءه أمام باختاكور بحثاً عن تكرار الفوز والمنافسة على صدارة المجموعة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين وخسارة وله من الأهداف 5 وعليه 4 أهداف، أما فريق باختاكور فإنه يأمل في الفوز لإعادة آماله في المنافسة على الصدارة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وخسارتين وله من الأهداف 4 وعليه 6 أهداف.

الغرافة وفولاد يخشيان شباب الأهلي وآهال

وفي جدة، تتواصل المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة والتي يتزعمها الغرافة القطري برصيد 5 نقاط متفوقاً على وصيفه فولاد الإيراني بفارق الأهداف. ويخوض الغرافة لقاء مهما مساء الليلة أما شباب الأهلي الإماراتي (ثالث المجموعة) برصيد 3 نقاط، فيما يلتقي فولاد الإيراني بنظيره آهال التركمنستاني متذيل المجموعة بنقطة واحدة.