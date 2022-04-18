طريقة استخراج إذن إصلاح المركبة عبر “أبشر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف المرور السعودي عن خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
وقال المرور إن الخطوات تتمثل أولًا في الدخول على منصة أبشر ثم اختيار الخدمات ومنها اختيار إدارة المركبات.
بعد ذلك يتم اختيار المركبة المطلوب استخراج التصريح لها ثم اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على تأكيد الطلب.
بعد ذلك يتلقى المستفيد رسالة نصية تتضمن الرقم المرجعي لإذن الإصلاح ثم التوجه إلى الورش المعتمدة في تطبيق ارتح ومشاركة الرقم المرجعي.
يذكر أن تطبيق ارتح يهدف إلى تسهيل إجراءات الصيانة والإصلاح من خلال رفع مستوى الثقة بين مالك المركبة والورش، عبر أتمتة جميع خدماتهم المتعقلة بالصيانة والإصلاح وتوفير طرق دفع معتمدة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تقييم الورش للمستفيد النهائي لرفع جودة الخدمات.
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