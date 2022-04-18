الرئيس الأوكراني: القصف الروسي على خاركيف “إرهاب متعمد”

وكان حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف قد قال في وقت سابق إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف استهدف وسط المدينة.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.
وقال زيلينسكي في كلمته إن القصف الروسي على خاركيف كان مستمرا.
وأضاف “هذا ليس سوى إرهاب متعمد: قذائف مورتر ومدفعية ضد أحياء سكنية عادية وضد مدنيين عاديين.”
وقال سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليجرام إن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في شن هجمات مضادة في منطقة خاركيف، لتستعيد السيطرة الكاملة على قريتين وتسيطر جزئيا على ثالثة.
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