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الرئيس الأوكراني: القصف الروسي على خاركيف “إرهاب متعمد”

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن 18 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في قصف تعرضت له مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وكان حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف قد قال في وقت سابق إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف استهدف وسط المدينة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.

وقال زيلينسكي في كلمته إن القصف الروسي على خاركيف كان مستمرا.

وأضاف “هذا ليس سوى إرهاب متعمد: قذائف مورتر ومدفعية ضد أحياء سكنية عادية وضد مدنيين عاديين.”

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وقال سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليجرام إن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في شن هجمات مضادة في منطقة خاركيف، لتستعيد السيطرة الكاملة على قريتين وتسيطر جزئيا على ثالثة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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