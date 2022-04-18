الرئيس الأوكراني: القصف الروسي على خاركيف “إرهاب متعمد”

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن 18 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في قصف تعرضت له مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية

وكان حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف قد قال في وقت سابق إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف استهدف وسط المدينة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.

وقال زيلينسكي في كلمته إن القصف الروسي على خاركيف كان مستمرا.

وأضاف “هذا ليس سوى إرهاب متعمد: قذائف مورتر ومدفعية ضد أحياء سكنية عادية وضد مدنيين عاديين.”

وقال سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليجرام إن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في شن هجمات مضادة في منطقة خاركيف، لتستعيد السيطرة الكاملة على قريتين وتسيطر جزئيا على ثالثة.