ووفقا لرصد «عكاظ» فإن إجمالي عدد الموظفين في البنوك التسعة المحلية بلغ نحو 61.713 موظفاً وموظفة، ويشترط للوصول إلى النسبة المقرر كحد أدنى البالغة 4% توظيف نحو 2469 موظفاً من ذوي الإعاقة.
وأشار «ساما» إلى أن هذا يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، واستمراراً لجهود البنك المركزي في رفع مستوى التزام المؤسسات المالية بالأنظمة ومشاركتها في الخطط والإستراتيجيات الوطنية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث، مستنداً على دليل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الخاص بالإخلاء في حالات الطوارئ الذي تضمن الأخذ في الاعتبار العديد من أنواع الإعاقات ممثلة في «العقلية، البصرية، السمعية، الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات التواصل، والتوحد».
كانت هذه تفاصيل خبر «ساما» تشترط على البنوك 4 % الحد الأدنى لتوظيف ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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