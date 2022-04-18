وزير النفط العراقي: مفاوضات مع «أرامكو» للاستثمار في النفط والغاز

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج فيما يبدو أنه من تداعيات الحرب الروسية على أوكرنيا.

وأضاف أنه دائماً ما يضغط المستهلكون على حكوماتهم لتخفيض الأسعار، في حين أن ارتفاع أسعار النفط لم يكن أكثر حدة كما يتصور، لكنه يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وزيادة أسعار المواد والخامات.

وأوضح الوزير أن سعر 100 دولار لبرميل النفط هو سعر مقبول، وفقا لـ«الحدث».

وأكد إحسان عبدالجبار أن «أوبك» ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.

وأضاف: «الوزارة تجري حالياً دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأميركية للاستثمار في هذا القطاع».

وتابع: «لدى وزارة النفط دراسات أولية تشير إلى أن الكميات في هذه المنطقة متدنية وتم إرسال فرق استكشاف عراقية للتحقق من هذه الدراسات، إضافة إلى ذلك لدينا قرار بالعمل مع شركة هاليبرتون الأمريكية لحفر عدد من الآبار متوسطة الحجم».

وأوضح أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركة شيفرون وأرامكو السعودية.