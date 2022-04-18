وتراجعت السعودية إلى المركز الـ 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر فبراير 2022.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي إلى 101.27 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 87% من الإجمالي، و15.46 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 13%.
وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1306.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1054.8 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية 2.7 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.