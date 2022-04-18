اخبار الرياضه السعوديه مواجهات «نارية» في نصف نهائي سداسيات عبدالله بن سعد

ففي المباراة الأولى التي ستقام الساعة (10.15) يتقابل فريقا العصلاني برق مع صالون آدم، حيث تأهل الأول بعد تصدره المجموعة الأولى بفارق الأهداف بـ6 نقاط وبفضل هداف الفريق اللاعب فهد بهكله الذي يملك 7 أهداف مُحتلاً الترتيب الثالث في قائمة هدافي البطولة، وصالون آدم الذي حل وصيفاً للمجموعة الثانية بنفس الرصيد النقطي وبتألق هداف الفريق عبدالله المطيري الذي يحتل رابعاً في ترتيب هدافي البطولة بـ5 أهداف، في حين تقام المباراة الثانية بين فريقي أمير الحرمين ونص درزن الساعة (11.30)، حيث تصدر الأول المجموعة الثانية بـ7 نقاط بنجومية هداف فريقه الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز الذي يملك 9 أهداف في البطولة مُحتلاً وصافة هدافي البطولة، في حين تأهل فريق نص درزن بصفته وصيفاً للمجموعة الأولى بـ6 نقاط وبفضل هداف الفريق أحمد الشريف الذي يحتل صدارة ترتيب هدافي البطولة حتى الآن بـ10 أهداف.
وكانت آخر مباريات الدور التمهيدي قد أقيمت بلقاء جمع فريقي السعد والعاصفة انتهى بفوز الأول بنتيجة (7/4)، شهدت المباراة تألق النجم البرازيلي إيلتون وحضور مواطنه فيكتور سيموس وجماهير كبيرة ملأت المدرجات، وحصل على الجائزة المالية لأفضل لاعب النجم لي أرينا من فريق السعد قدمها له الكابتن زياد الحربي، الذي يواصل حضوره اليومي في البطولة ومتابعة جميع المباريات معتبراً الدورة من أفضل الدورات بجدة. وستواصل اللجنة المنظمة تسليم هدايا مالية للجماهير مُقدمة من نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن سعد.
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