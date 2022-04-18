الرجاء يطالب بالتحقيق في مباراته مع الأهلي المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

طالب نادي الرجاء المغربي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بفتح تحقيق عاجل فيما وصفها بأنها «فضيحة تحكيمية» في مباراته أمام الأهلي المصري مضيفه، السبت، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقدم رئيس الرجاء أنيس محفوظ بيان احتجاج شديدة اللهجة معتبرًا أن الحكم جون جاك ندالا من الكونجو الديمقراطية والمشرف على نظام حكم الفيديو، الجزائري مهدي عبيد، ارتكبا «أخطاء مقصودة»أثرت على نتيجة المباراة.

وفاز الأهلي 2-1 في القاهرة وجاء الهدف الأول المبكر لأصحاب الضيافة من ركلة جزاء نفذها عمرو السولية.

وطلب الحكم ندالا مراجعة لقطة في الدقائق الأولى من القمة العربية للشك في وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

وبالفعل قرر نظام حكم الفيديو المساعد احتساب ركلة جزاء على إلياس حداد،بينما أظهرت الإعادة التلفزيونية بعد ذلك من زاوية مختلفة أن الكرة لم تلمس يده بل اصطدمت بساقه.

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وقال الرجاء إنه أرفق بالشكوى صورا توضح الأخطاء التحكيمية وخاصة ركلة الجزاء التي اعتبرها «خيالية».

وأشار النادي المغربي إلى لقطة أخرى متهما الحكم «بالاعتداء الجسدي»على اللاعب محمد زريدة كما يرى أن الهدف الثاني للأهلي الذي سجله حسين شحات جاء من تسلل دون تدخل حكم الفيديو.

وتلعب مباراة الإياب في الدار البيضاء الجمعة المقبل.