شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفحص الشامل بالقطيف يدخل الخدمة نهاية العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية المركزي د. رياض الموسى، تدشين مركز الفحص الشامل والكشف المبكر عن الأورام بالمجيدية، قبل نهاية 2022، على مساحة 14700 متر مربع وبقيمة 40 مليون ريال.

وأوضح أن المركز يتضمن أربعة طوابق، خصص الأول منها للفحص الشامل من فحص العمالة والطلبة والتوظيف وفحص ما قبل الزواج وعيادة السفر والملاريا، وعدد من الخدمات الخاصة بالطب الوقائي ومركز دائم للتبرع بالدم، فيما خصص الثاني لفحوصات الكشف المبكر عن الأورام ويحتوي على قسم لجراحات اليوم الواحد الصغرى ومناظير الجهاز الهضمي وقسم الأشعة «الماموجرام» لفحص سرطان الثدي وفحص سرطان البروستات وعنق الرحم، مشيرًا إلى أن الطابق الثالث خصص ليكون مختبرًا آليًا متكاملا لاستقبال كافة الفحوصات المخبرية من المراكز الصحية بالقطيف، بينما خصص الأخير ليكون مركزًا للدراسات الأكاديمية والتدريب وقسما إداريا لإدارة المراكز الصحية بالقطيف.

وقال د. الموسى إن المشروع كان فكرة ومبادرة بسيطة لا تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال لعمل مركز للفحص الشامل ومختبر رئيسي، والكشف المبكر على الأورام، قبل التوسع وإضافة فحوص ما قبل الزواج ومجموعة عيادات ومراكز متخصصة للطب الوقائي، موضحا أن تلك المراكز جمعت تحت سقف واحد، بالإضافة إلى مركز متخصص لتدريب الأطباء في مجال طب الأسرة، بالإضافة إلى مشروع للمناظير والكشف المبكر للعديد من الأمراض، فضلًا عن مركز خاص للتبرع بالدم والكثير من العيادات المتخصصة.

وذكر د. الموسى أن المراكز القائمة حاليًا تخدم 70 ألف مستفيد، ومع اكتمال المشروع سيرتفع عددهم إلى 150 ألف مستفيد، إضافة إلى أن الخطة الخمسية المقبلة تستهدف زيادة المستفيدين بين 250 ألفا إلى 300 ألف مستفيد.