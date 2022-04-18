شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الطاقة الجيوحرارية بالمملكة لتوليد الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس قسم هندسة التعدين بجامعة الملك عبدالعزيز، د. محمد حفني، عن دراسات نفذها القسم للاستفادة من الطاقة الجيوحرارية الموجودة بأعماق الأرض في التطبيقات المختلفة مثل توليد الكهرباء.

وبيّن أن الدراسة تبني نماذج رياضية لتطوير تصميم المبادلات الحرارية للآبار «Borehole heat exchangers»، وبالتالي تطوير عملياتها للاستفادة من هذه الطاقة المتجددة في التطبيقات المختلفة، مشيرا إلى وجود دراسة قائمة لاستخدام أشعة المايكرويف لمعالجة الصخور وإضعافها، قبل عمليات استخراج الخام أو قبل معالجة الخامات المعدنية مما يساهم في تقليل الطاقة المستخدمة في عمليات التكسير والطحن.

الخامات المعدنية

وأضاف: من الدراسات التي نفذها القسم، الاستفادة من مخلفات المناجم الناتجة من مصانع معالجة الخامات المعدنية، من خلال إعادة استخدام هذه المخلفات في عمل خلطات أسمنتية تستخدم في أعمال الردم بفتحات المناجم لأغراض هندسية، وأيضا لتقليل المساحات المستخدمة في تخزين هذه المخلفات والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى نشر العديد من الدراسات العلمية في مجلات علمية مرموقة ومحكمة ومصنفة ضمن قاعدة بيانات شبكة العلوم «Web of Science» من خلال برامج بحثية مدعومة من جامعة الملك عبدالعزيز.

وأضاف إنه تم إجراء بعض هذه الدراسات بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي بين القسم وأقسام هندسة التعدين في هذه الجامعات.

معامل رئيسية

وبيَّن حفني أن هناك 4 معامل رئيسية تستخدم في إجراء التجارب المعملية للطلاب وأيضا لإجراء البحوث المتقدمة، مشيرا إلى وجود مجلس استشاري بعضوية خبراء من صناعة التعدين بالمملكة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص يجتمع سنويا للاستفادة من مدخلاتهم في تطوير البرامج التعليمية بالقسم، لمواكبة التطور السريع بقطاع التعدين بالمملكة.

وقال: يعمل القسم باستمرار بمبدأ عملية التحسين المستمر بناء على نتائج الطلاب في كل فصل دراسي ووفق اشتراطات الاعتماد الأكاديمي، لضمان جودة المخرجات، ويتم نهاية كل فصل دراسي تقييم مخرجات الطلاب في كل مقرر دراسي واتخاذ القرارات اللازمة للتحسين في الفصل الدراسي، الذي يليه لدعم جودة المخرجات التعليمية من برامج القسم كافة.

وأشار حفني إلى وجود تخصصات نادرة ومطلوبة في المملكة أطلقها القسم مؤخرا، من بينها برنامج ماجستير مهني مدفوع في تخصص معالجة الخامات المعدنية، والمنتظر أن يبدأ القبول والتسجيل فيه قريبا، وهو من التخصصات النادرة والمطلوبة في المملكة.

استغلال أشعة المايكرويف في معالجة الصخور قبل استخراج الخام

تطوير تصميم المبادلات الحرارية للآبار والاستفادة منها

تخصص نادر لمعالجة الخامات المعدنية بالجامعة.. قريبا