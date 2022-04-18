شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان لرفع سفر الإفطار بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام أحمد الندوي، إن عدد السفر في مختلف أنحاء المسجد الحرام وساحاته، يصل لأكثر من 13 ألف سفر ومدة رفعها دقيقتان، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية تقوم بالتعريف بالتعليمات والضوابط ذات العلاقة بسفر إفطار الصائمين في المسجد الحرام من خلال إدارة الساحات ووحدة سفر الإفطار.

وأضاف: يحرص الكثير من القائمين على إفطار الصائمين على الحضور يوميًا قبل صلاة العصر لنقل مكونات سفرة الإفطار في المسجد الحرام بانسيابية عالية.