شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية قبو توسعة الملك فهد لاستقبال المعتكفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، أن الوكالة أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين، مشيرا إلى أن الوكالة خصصت قبو توسعة الملك فهد -رحمه الله- للمعتكفين، ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأضاف إنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خصص للخزانات مكانا في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره، مبينا أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء، مشيرا إلى تخصيص باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين، ونوه إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.

من جانبه، أوضح مدير وحدة خدمات المعتكفين عصام الصغير، أن الوحدة حددت موعدا لاستلام تصاريح الاعتكاف، حيث سيتم تسليمها للمعتكفين بدءا من اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك عبر كبينة خدمات المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.