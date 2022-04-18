شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مطوفا لرعاية المعتمرين والزوار في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم 60 مطوفا العناية والرعاية لقاصدي المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، من خلال مرافقة المعتمرين والزوار في أعظم نسك حول الكعبة المشرفة، والسعي بالمعتمرين بين الصفا والمروة.

دور جليل

وتعد مهنة الطوافة أشرف وأعظم خدمة، لما لها من فضل كبير ودور جليل في خدمة المعتمرين في البيت العتيق، وتماشيا مع توجه المملكة لــ 2030 والرؤية الطموحة في سباق مع الزمن لتحقيق التحول الرقمي وتمكين الذكاء الاصطناعي بتطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

التطبيقات الذكية

وتمكنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من إتاحة التقنيات والتطبيقات الإلكترونية، التي وصلت للجميع في أنحاء المسجد الحرام وصحن المطاف، وتسخيرها في عدد من المجالات، وأحدثها تطبيق «ليطوفوا»، وهو تطبيق إلكتروني يعمل على استقبال طلبات قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزوار للإدارة العامة لشؤون التطويف إلكترونيا، وتقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، بغية إقامة نسكهم وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

صحن المطاف

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمسجد الحرام أحمد الدهاس، إن الإدارة تقدم خدماتها لقاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الدولة، والشخصيات من خلال تأمين مطوف يرافقهم لتقديم خدمة التطويف في صحن المطاف، ومرافقتهم أثناء أداء نسكهم وتقديم خدمات إرشادية وتوجيهية، مشيرا إلى أن المطوف يشرح الأعمال الواجب فعلها عند دخول المسجد الحرام ما يستحب وما يكره وما يجب، وإيضاح فضل الطواف حول الكعبة المشرفة، وما يجب أن يفعله الطائف حول الكعبة المشرفة، وما يستحب ويجب أن يفعل بين الصفا والمروة، وفضلهما والتحلل بعد العمرة، وماء زمزم وفضله.

استفسارات الطائفين

وبيّن أن المطوف يستمد معلوماته من خلال العلم والمعرفة بالضوابط الإسلامية والشرعية والإجابة عن استفسارات الطائفين كذلك من خلال اكتساب الخبرات والمهارات والمعلومات، التي تتعلق بمنهج الوسطية والاعتدال والتعرف على عظمة هذا الدين، وأداء نسكهم في مكان واحد، الذي يسير وفق مبادئ وقيم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تجمع بين الدين والدنيا.

ولفت إلى أن الإدارة تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها من خلال تحويلها إلى خدمات تقنية من خلال مشروع تشغيل تطبيق (وليطوفوا) ومشروع المطوف الذكي، ورفع عدد مقدمي الخدمة لقاصدي المسجد الحرام، مضيفا إن أعداد المطوفين بلغت 60 مطوفا خلال شهر رمضان المبارك، وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتزامن مع مساراتها وخطتها الإستراتيجية، لرفع أعداد المطوفين إلى 100 مطوف قبل نهاية العام الحالي 1443هـ، وأشار إلى أن المطوفين يعملون على مدار 24 ساعة لتلبية الخدمات على مدى 4 فترات.

كوادر مؤهلة

وقال مدير إدارة خدمات المطوفين في الرئاسة عبدالرحمن العبدلي، إن المطوفين يخضعون لتدقيق شامل بما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية والدينية والشرعية، وبرامج تدريبية ودورات تخصصية واختبارات تأهيلية وإجراء مقابلات شخصية، تمكنهم من أداء مهام عملهم وفق منهج الوسطية والاعتدال لا غلو ولا تفريط، وتمكنهم من الحصول على التصريح الذي يسمح لهم بالعمل في المسجد الحرام.

سباق مع الزمن لتحقيق التحول الرقمي