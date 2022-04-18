شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1500 طن نفايات بالثلث الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، أكثر من (1500 طن) من النفايات والمخلفات خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين وسفر إفطار صائمين.

وقال مدير الإدارة جابر الودعاني، إن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، إذ يجري نقلها عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، وتقدر سعة الواحدة (9) أطنان، ويتم نقلها إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة.