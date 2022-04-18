شكرا لقرائتكم خبر عن 5300 استشارة طبية لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت مستشفيات الولادة والأطفال ومراكز الرعاية الصحية الأولية في الأحساء 5346 استشارة طبية لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م.

وأكدت صحة الأحساء أهمية الرضاعة الطبيعية للأمهات والأطفال الرضع، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد العدوى وتُحفز نمو الطفل وتقيه من الأمراض، إضافة إلى أنها تُمده بكافة العناصر والمغذيات، وتلبي جميع احتياجاته المتغيرة.