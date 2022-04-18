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5300 استشارة طبية لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية بالأحساء

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الدمام - شريف احمد - قدّمت مستشفيات الولادة والأطفال ومراكز الرعاية الصحية الأولية في الأحساء 5346 استشارة طبية لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م.

وأكدت صحة الأحساء أهمية الرضاعة الطبيعية للأمهات والأطفال الرضع، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد العدوى وتُحفز نمو الطفل وتقيه من الأمراض، إضافة إلى أنها تُمده بكافة العناصر والمغذيات، وتلبي جميع احتياجاته المتغيرة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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