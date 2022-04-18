شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة 43 ألف مريض «افتراضيا» في 27 مركزا صحيا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وحدة الطب الاتصالي بشبكة القطيف الصحية د. محمد الخاطر، لـ(اليوم): إن كوادر الأطباء والممارسين الصحيين، قدموا الرعاية الصحية افتراضيا لأكثر من 1000 مريض خلال الثلاثة أشهر الأولى من انطلاق المشروع في عام 2021.

وأوضح أنه مع استمرار الجهود والدعم المتواصل من إدارة الشبكة وتجمع الشرقية الصحي، تجاوز عدد المرضى الذين تمت خدمتهم افتراضيا حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 43 ألف مريض، مضيفا: تعتزم الشبكة افتتاح 30 عيادة افتراضية جديدة، وتحويل جميع الخدمات التثقيفية لتكون عن بُعد.

وتابع: أسهم في خدمة هذا العدد الكبير من المرضى، أكثر من 50 متخصصا، في 27 مركزا صحيا، وأكثر من 400 ممارس صحي، وذلك خلال مسار تصاعدي، مشيرا إلى أن ما تم من جهد، جعل شبكة القطيف الصحية تحتل المرتبة الأولى على مستوى تجمع الشرقية الصحي، وأصبح هذا الجهد مثالا يُحتذى به.

وأشار إلى أن عام 2019 أصبح تاريخا مهما في عالم الطب والرعاية الصحية، ودخل العالم بأسره في محنة فيروس «كورونا» المستجد، وأن مستشفى القطيف المركزي كان له السبق في تشخيص أول إصابة بالفيروس على مستوى المملكة، وتعافى تحت رعاية أبطاله أول مريض على مستوى المملكة أيضا.

وأشاد د. الخاطر، بقدرة المملكة على التعامل مع الوباء بشكل احترافي، خاصة مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، ومن بينها شبكة القطيف الصحية، مشيرا إلى أن اعتماد التواصل الافتراضي مع المريض كانت تجربة رائدة وناجحة بامتياز.

وذكر أنه في بداية عام 2021 اعتمدت الوزارة مشروع الطب الاتصالي والتواصل مع المستفيد من خلال العالم الافتراضي؛ ليكون أحد الركائز الأساسية في الخدمات الحديثة، التي تتوافق مع رؤية 2030، مكملا: كان تجمع الشرقية الصحي من المبادرين بالتنظيم، وتهيئة جميع المراكز لتقديم الخدمات الافتراضية.

ولفت إلى صدور قرار رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية بإنشاء «وحدة الطب الاتصالي»، وتشكيل إدارة الخدمات الطبية والإكلينيكية فريق عمل لتنظيم ومتابعة الخدمات الافتراضية في مستشفى القطيف المركزي، وإدارة المراكز الصحية، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية.