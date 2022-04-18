شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة 1183 بلاغا في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت بلدية محافظة القطيف التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 1183 بلاغا خلال شهر مارس الماضي، عالجت منها 1100 بلاغ، ولا يزال هناك 83 بلاغا تحت المعالجة؛ لارتباطها بجهات خدمية أخرى.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».