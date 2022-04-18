شكرا لقرائتكم خبر عن البلدية: توفير أعلى المعايير البيئية لحماية المستهلكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي، أن الباعة الجائلين يزاولون النشاط بشكل غير نظامي، وأن البيع عن طريق التجول أو استخدام الأرصفة غير نظامي، وأن المراقبين ينفذون جولات تفتيشية ورقابية على أحياء الخبر كافة؛ لرصد المخالفين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم.

وأشار إلى حرص البلدية على منع انتشار الباعة الجائلين في أنحاء المدينة كافة، خاصة أن الكثير من المنتجات التي يبيعونها يكون مجهول المصدر، بالإضافة إلى سوء العرض والتخزين، ما يعرض المنتجات للتلف، وبالتالي يعرض صحة وسلامة الإنسان للخطر.

وأكد استمرار تلك الجهود وضرورة دعمها، لما لها من أثر كبير في الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام، مشددا على أن هذه الحملات تأتي تأكيدا للجهود المستمرة التي تبذلها البلدية والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وإزالة كل أشكال المشوهات للمنظر العام، بالإضافة إلى حرص البلدية على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين.