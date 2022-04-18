شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من 1 يوليو.. تسوير الأراضي الفضاء «إلزاميا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بلدية شرق الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عن إلزامية تسوير الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور المستهدفة بحاضرة الدمام، بدءا من 1 يوليو 2022م، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقا لأنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة.

على جانب آخر، كثفت الفرق الرقابية بالبلدية جهودها، وزارت أكثر من 30 منشأة خلال يوم؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية الواجب توفرها لسلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

كانت البلدية قد أغلقت سكنا للعمالة يستخدم كمعمل خياطة، بالإضافة إلى تحضير وتخزين المواد الغذائية بطريقة عشوائية، تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة، مع مصادرة 80 كيلو جراما من المواد الغذائية وإتلافها، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين، وبالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام.