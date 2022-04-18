شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 215 مركبة في شهر.. مواطنون: السيارات التالفة «صداع» في رؤوسنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر 215 سيارة تالفة من الشوارع خلال شهر مارس الماضي، ضمن مساعي البلدية للحفاظ على المظهر العام في الأحياء السكنية، وإبراز وجهها الجمالي، وإزالة المشوهات البصرية.

وقال المواطن «محمد سعيد»: إن السيارات التالفة تتسبب في إخفاء أي منظر جمالي في الأحياء والمدينة بشكل عام، وإن وجودها فيه ضرر على الأهالي، خاصة أنها قد تتحول إلى أوكار لممارسات سلبية على المجتمع، والبعض يستخدمها في حفظ بعض الممنوعات، مطالبا بضرورة حصرها وإزالتها.

وأضاف: إن وجودها يقلل عدد المواقف المتوفرة للمركبات، والأهالي يعانون لإيجاد موقف مناسب، موضحا أن بعضها أصبح مأوى للكلاب الضالة والحشرات، ويجب وضع إشعار عليها، ثم إزالتها.

وبين المواطن «مصلح بن زهير»، أن السيارات التالفة التي تنتشر في الأحياء بشكل عشوائي، تشكل ضررا على الأهالي، وتتسبب في عدم وفرة المواقف، ويضطر الأهالي للذهاب لمسافات بعيدة عن منازلهم.

وتابع: على الجميع المشاركة في حملة إزالة التشوهات البصرية، والتي تعتبر السيارات المهملة على رأسها، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي سيارة تالفة تكون بالقرب من المنزل، مشددا على أن هذه السيارات أصبحت أوكارا لكل ما هو خطير على المجتمع، سواء من الممنوعات، أو حتى من وجود الحيوانات الضالة بها.

وأكد المواطن «سعيد سعد» أن السيارات المهملة تشكل «صداعا» للأهالي، وتتسبب في مشاكل كثيرة بالحي؛ أولها أن وجودها يشوه المنظر الحضري، ويتسبب في تسرب زيوت خارجة عنها قد تكون خطرا عليهم وعلى أطفالهم.

وأضاف: مثل هذه السيارات يجب أن يزال أولا بأول، من خلال إنذار أصحابها أولا، ثم رفعها، فوجودها يتسبب في وجود بعض الممنوعات التي تستغل من بعض العمالة الأجنبية، كما أن وجودها يجعل المواقف ضيقة.