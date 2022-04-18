شكرا لقرائتكم خبر عن 6834 جولة رقابية تغلق 7 منشآت بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 7 منشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات، وحررت 401 مخالفة، وذلك في 6834 جولة رقابية، نفذتها الأمانة الأسبوع الماضي، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية المحدثة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، خاصة في شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي، 4285 بلاغا حول المخالفات البلدية، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940، لمعالجتها.