شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 مستفيد من البرامج التوعوية بمدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت أعداد المستفيدين من البرامج التوعوية، التي نفذتها إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الشرقية، نحو 2500 مستفيد، خلال الأسبوع الماضي.

البرامج المقدمة

وشملت البرامج المقدمة برنامج «الوعي في الغذاء»، المخصص للموجهين الصحيين في مدارس البنين والبنات بالمنطقة الشرقية، والحملة التوعوية «واعي - سالم - تعزيز».

نقل الثقافة

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 618 من الموجهين والموجهات الصحيين، وعددًا من المتطوعين الصحيين لنقل الثقافة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في مدارسهم.

الغذاء الصحي

وأضاف: إن البرنامج تناول مقدمة عن الغذاء الصحي ومكوناته، وكيفية التعامل الغذائي اليومي لكل فرد، مشيرًا إلى البرنامج ناقش فوائد الأغذية الصحية كالنشويات والبروتينات والدهون والحليب ومشتقاته ومعدلاتها الطبيعية والمطلوبة، وحاجة الفرد لكل نوع منها.

البطاقة العضوية

وأفاد الباحص بأن الغذاء العضوي والفيتامينات في الأغذية جاءت ضمن محاور البرنامج التوعوي، بالإضافة إلى استعراض البطاقة العضوية ومحتوياتها، واختتم البرنامج بتبيان حساسية الغلوتين «السيلياك»، والبلاستيك، وأضرار استخداماته في الطعام.

مكافحة الحرائق

وفي إطار التوعية ذاته، كثفت إدارة التعليم برنامجها للحملة التوعوية «واعي - سالم - تعزيز»، التي خُصصت لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتناولت طرق مكافحة الحرائق، وتطبيق خطط الإخلاء وشروط وإرشادات السلامة في المختبرات العلمية.

الأمن والسلامة

وتناول البرنامج الحوادث الكهربائية، ومخاطر الكهرباء، والتدريب على مهام الأمن والسلامة، ومسؤولية الطلاب في المدارس، وكذلك حقوق المرضى والتعريف بالإذن الطبي، وآليات مكافحة العدوى، والتعرف على النشاط البدني الصحيح، وسبل التعقيم، وفوائد اللقاحات لمواجهة الفيروسات.