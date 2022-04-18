شكرا لقرائتكم خبر عن «اعرف أرقامك».. قياس المؤشرات الحيوية لمنسوبي «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة الشؤون الصحية المدرسية، التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أمس، برنامج «اعرف أرقامك»، بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي، وذلك بمقر بهو مبنى إدارة تعليم المنطقة الرئيسي بالدمام.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الدولة «أعزها الله» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة، مؤكدًا استمرار تنفيذ البرنامج في الوقت نفسه ليشمل المباني الإدارية ومكاتب التعليم بقطاعيه البنين والبنات.

وتضمن برنامج «اعرف أرقامك»، من خلال تواجد الفريق الطبي، حزمة من الفعاليات والأركان الصحية والتوعوية، كان من بينها قياس المؤشرات الحيوية «معدلات ضغط الدم، مستوى السكر، قياس محيط الخصر، مؤشر كتلة الجسم»، التي تزامن معها تقديم النصائح الطبية للمحافظة على مستوى الصحة العامة.