شكرا لقرائتكم خبر عن يستمر عاما.. إطلاق الملتقى التعليمي السنوي لـ«أشعة جامعي الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهدف برنامج الملتقى التعليمي السنوي الأول المستمر في تخصص علم الأشعة 2022، الذي أطلقه قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، بالتعاون مع قسم العلوم الإشعاعية بكلية العلوم التطبيقية، التابعين لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، افتراضيًا، إتاحة الفرصة لجميع العاملين في المجال الطبي لتنمية المعرفة لديهم في أساسيات وأحدث تقنيات التصوير الطبي وتطوير خبراتهم.

جاء ذلك بمشاركة خبراء ومتحدثين لهم خبرة وتميّز في التعليم والتدريب في مجال علم الأشعة من مختلف الجامعات والمستشفيات؛ لعمل برنامج تعليمي يستمر طوال السنة من خلال وسائل النقل الحي المتاحة والمنصات الإلكترونية الحديثة. ويشارك في الملتقى الأطباء وأخصائيون وفنيون وطلبة الأشعة والعاملون في المجال الطبي، وتم اعتماد البرنامج من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بساعات تعليمية معتمدة، ويهدف الملتقى إلى الاستدامة وتنمية الموارد البشرية التي تعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.