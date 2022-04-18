شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون ريال من صندوق النفقة لـ7 آلاف مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة نحو 30 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 7 آلاف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق 5543 خلال العام 2021م، و1381 مستفيدًا خلال العام 2020م، ليسجل عدد المستفيدين من خدمات الصندوق ارتفاعًا تصاعديًا خلال العامين الماضيين مقارنة بعام 2019م الذي سجل 330 مع بداية إطلاق الصندوق.

وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة.

ويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات تتمثل في: نفقة دائمة تُصرف لمَن لديه حكم مكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ومؤقتة تصرف لمَن لديه حكم لم يكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

وبيَّنت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.