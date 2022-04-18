شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين لتر زمزم لقاصدات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وكالة الشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3 ملايين لتر من ماء زمزم المبارك لقاصدات بيت الله الحرام في المصليات النسائية خلال الربع الأول من شهر رمضان المبارك. وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية د. العنود العبود، أن عدد العبوات التي يتم توزيعها يوميا في تلك المصليات بلغ 9320، إضافة للترامس والحافظات والأسطوانات المحمولة، إذ تعمل الإدارة على توفير الآليات والأدوات الخاصة بسقيا زمزم في المصليات النسائية بالمسجد الحرام والمرافق التابعة له بنسبة 70 % خلال الشهر، وتوفير حافظات في المصليات النسائية البالغ عددها 34 مصلى بالمسجد الحرام، ومتابعة توفير 20 عربة كاسات جديدة في المواقع النسائية خلال الشهر من منطلق مكانة بئر زمزم وقدسيتها الخاصة لدى المسلمين، وما له من أثر على نفوسهم ومقاصدهم، وهو ما يمثل اهتمامًا بالغًا وعناية دقيقة في تأمين وصوله إلى القاصدات بأيسر الطرق وأجودها.