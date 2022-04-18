شكرا لقرائتكم خبر عن 97 ألف مستفيدة من خدمات النساء والولادة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة خدماته لـ 97.352 مستفيدة خلال الربع الأول من العام 2022م. وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 57.788 مراجعا، والعيادات الاستشارية 39.564 مراجعا في العديد من التخصصات الطبية، فيما سجل 3.705 حالات ولادة، وإجراء 1878 عملية جراحية. وأبان بأن المستشفى أجرى خلال نفس الفترة 2.089.928 فحصا مخبريا، و10.490 فحصا إشعاعيا ما بين أشعة مغناطيسية ومقطعية وتليفزيونية وأشعة x-ray وغيرها من الخدمات، إلى جانب 36.268 وصفة طبية.