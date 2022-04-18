شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتطوير المنظومة التشغيلية لـ «المياه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية متابعة المنظومة التشغيلية باستمرار، وتطويرها، والرفع من كفاءتها، لتلبية الطلب المتزايد وتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين من سكان المنطقة على أفضل وجه، وذلك خلال استقبال سموه، رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية م. حمدي الشراري، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

إنجازات ومشاريع

من ناحيته، قدم م. الشراري لسموه، تقريرا عن إنجازات القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية ومشاريعها والخدمات التي تقدمها لعملائها خلال الربع الأول من العام 2022.

سرعة الاستجابة

كما قدم عرضا عن أعمال الشركة، وكشف عن تقلص ملاحظات العملاء والشكوى بنسبة 42 % مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بعد تفعيل الدعم للمكاتب الأمامية لخدمات العملاء والدوائر الإلكترونية الخاصة بالفرع الإلكتروني، الذي كان له الأثر الفعال في سرعة الاستجابة لمتطلبات المستفيدين من خدمات الشركة بالمنطقة الشرقية.

توصيلات منزلية

وبيّن أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف توصيلة منزلية للعملاء لربطهم بخدمات المنظومة المائية والبيئية في سعي حثيث لتقليص متوسط التنفيذ إلى 20 يوما تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

منظومة مائية

وأضاف الشراري: في الربع الأول للعام 2022م، شملت مشاريع القطاع الشرقي الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشاريع بقيمة 52 مليون ريال، إضافة لإيصال خدمة المياه والصرف الصحي لقرابة 1000 مستفيد جديد، وتنفيذ أكثر من 26000 متر طولي من الشبكات في المنطقة لتضاف إلى منظومتها المائية والبيئية بالخدمة، وتطوير شبكات المنظومة في عشرة أحياء ورفع الكفاءة التشغيلية بها، والوصول بإنجاز 72 % من المرحلة الأولى لمشروع ضاحية الملك فهد بالدمام بإجمالي أطوال قاربت 160 كيلو مترا في حي الضاحية والفرسان، في الوقت الذي استعدت الشركة لطرح المرحلة الثانية من المشروع لخدمة الأجزاء المتبقية من هذا المخطط.

تجويد الخدمات

وقدم الشراري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأعمال الشركة، ما أسهم في تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.