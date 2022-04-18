اخبار الرياضه السعوديه «ليكيب»: دوناروما سيغادر «حديقة الأمراء» في هذه الحالة!

محمد بن مسعود - الدمام - قال تقرير صحفي فرنسي (الأحد) إن الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، مرشح للعودة إلى فريقه السابق ميلان في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن دوناروما قد يغادر «حديقة الأمراء» بنهاية الموسم الحالي، إذا رحل ليوناردو عن منصبه كمدير رياضي للنادي الباريسي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن خطأ دوناروما أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قد يمنع الحارس الإيطالي من الاستمرار مع سان جيرمان.

وأوضحت «ليكيب» أن ميلان مرشح لإعادة دوناروما، خصوصا إذا انتقلت ملكية النادي إلى صندوق إستثمار بحريني.

وكان دوناروما انتقل من ميلان إلى سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع «الروسونيري».