محمد بن مسعود - الدمام - فؤاد عامر المسابقه القرانيه لمنتدي المستقبل حققت نجاح كبير

فؤاد عامر المسابقه القرانيه لمنتدي المستقبل حققت نجاح كبير

إب/علي العديني قال الامين العام المساعد للانشطه / فواد عامر بان النسخه الرابعه من مسابقة القران الكريم والتي استمرت.على مدار ثمانية أيام متواصلة برعاية محلات القحطاني للسيراميك ومواد البناء لصاحبها محمد عبدالرحيم قحطان وإخوانه. اختتمت بنجاح كبيرحيث بلغ عدد المراكز التي حضرت وشاركة في المسابقة 13 مركزاً وأعتذر مركز واحد عن المشاركة، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 174 مشارك ومشاركة منهم 82 ذكور و 92 إناث، وغاب عن الحضور 48 مشارك ومشاركة منهم 26 ذكور و 22 إناث . وذلك في الأربع الفئات وهي (فئة المصحف وفئة 20 جزءً وفئة 10 أجزاء وفئة 5 أجزاء) وبحسب التفاصيل التالية :-

1/ بلغ إجمالي عدد الحضور في فئة المصحف 27 مشارك ومشاركة منهم 9 ذكور و 18 إناث.

2/ بلغ إجمالي عدد الحضور في فئة ال 20 جزءً 28 مشارك ومشاركة منهم 13 ذكور و 15 إناث.

3/ بلغ إجمالي عدد الحضور في فئة ال 10 أجزاء 66 مشارك ومشاركة منهم 32 ذكور و 34 إناث.

4/ بلغ إجمالي عدد الحضور في فئة ال 5 أجزاء 53 مشارك ومشاركة منهم 28 ذكور و 25 إناث.

وسوف يتم تحديد موعد الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات من الأربع الفئات في وقت لاحق ان شاء الله.

هذاوكان الاستاذ محمدالشلفي رئيس اللجنه الثقافيه قدعبر عن شكره وتقديره لجهود الاخ رئيس المنتدي الدكتور نبيل القصار في انجاح هذا العرس القراني تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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