مجدداً.. “الشؤون البلدية” تدعو للإبلاغ عن محطات الوقود المخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الإثنين)، مجدداً إلى الإبلاغ عن محطات الوقود المخالفة للأنظمة واللوائح المتعلقة بتوفير منتج البنزين بنوعيه.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر الاتصال على رقم “940”، وذلك في حال عدم توفير المحطة لأحد أنواع البنزين، إلى جانب عدم وجود شاشة عرض الأسعار، أو تعطلها عن العمل.

وتواصل “الشؤون البلدية” حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة، للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح المرعية.