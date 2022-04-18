حرق “المصحف” يشعل أعمال العنف في السويد.. وإدانات عربية تتصدرها المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تواصلت في مدينة مالمو جنوب السويد، أعمال عنف شديدة بعد إعلان حركة يمينية متطرفة عزمها إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وبدأت تلك الأحداث مؤخراً مع قيام السياسي المتطرف راسموس بالودان بإشعال النار في نسخة من المصحف، وسط تنديد من بعض المسلمين الذين تجمعوا في موقع الحادث.

واشتدت الأحداث مع إعلان حركة “سترام كورس” المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها “بالودان”، تنظيم مسيرات وفعاليات أخرى سيتم خلالها إحراق نسخ أخرى من القرآن الكريم.

وأصيب 3 أشخاص برصاص الشرطة خلال تلك الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين قوات الأمن ومحتجين ضد تلك الجماعة اليمينية المتطرفة، كما تبع ذلك أعمال أحداث شغب في مدن سويدية عدة.

وشهدت الأيام الماضية اشتباكات خطيرة بين الشرطة والمحتجين خلال الأيام الماضية أصيب خلالها عدد من أفراد الشرطة وأُضرمت النيران في عدة سيارات، كما هاجم محتجون في أماكن أخرى الشرطة قبل مظاهرات مزمعة لليمين المتطرف.

أخبار قد تهمك

المملكة تدين الإساءة للقرآن

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.

وأكدت المملكة، أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكل الأديان والمقدسات.

استفزاز لمشاعر المسلمين

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بأعمال السويد في بغداد هاكان روث، على إثر حرق نسخة من القرآن في السويد من قبل متطرفين يترأسهم راسموس بالودان، معتبرة أن حرق القرآن “استفزاز لمشاعر المسلمين، وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم”.

عمل تحريضي

كما دانت دولة قطر بأشد العبارات إقدام متطرفين على حرق نسخ من المصحف الشريف في مدينة مالمو بالسويد، مشيرةً إلى أن هذه الواقعة الشنيعة عمل تحريضي واستفزاز خطير لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم.