وتوقعات بغياب مدن عن كأس الاتحاد الآسيوي

محمد بن مسعود - الدمام - باتت مشاركة لاعب منتخبنا الوطني الأول ونادي الرفاع علي حرم المعار لنادي التضامن الكويتي هذا الموسم، مع ناديه (الرفاع) في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي المزمع انطلاقتها في مايو القادم شبه مؤكدة خصوصا مع انتهاء الموسم الكويتي في وقت مثالي وقبل فترة جيدة من انطلاقة المنافسة القارية، فيما من غير المتوقع لحاق لاعب منتخبنا الآخر والمعار لنادي العروبة الإماراتي للمشاركة مع الرفاع خصوصا مع ظروف المسابقات والموسم الإماراتي الذي سينتهي في وقت متأخر وقبل انطلاق كأس الاتحاد الآسيوي بأيام فقط.

ومن شأن مشاركة حرم مع الرفاع أن تعيد للفريق توازنه في وسط الملعب نظرا لما يمتلكه من قدرات وإمكانات جيدة سواء كصانع لعب أو قدرات دفاعية لتغطية الثغرات والفراغات التي يتركها بقية زملائه في هذه المنطقة.

ويأمل الرفاع في مشاركته القادمة بالبطولة القارية في تحقيق اللقب لا سيما وأن حامل اللقب في النسخة الأخيرة لكأس الاتحاد الآسيوي هو المحرق بعد مشوار حافل اختتمه على أرض البحرين وبأبهى وأجمل صورة، إذ يتصدر الرفاع دوري ناصر بن حمد الممتاز وتنتظره مباراة في غاية الأهمية مع المنامة لحسم اللقب لصالحه والاحتفاظ به للموسم الثاني على التوالي.

وتنتظر الرفاع مهمة شاقة وصعبة في مشواره خصوصا مع وقوعه في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه أندية العربي الكويتي وظفار العماني وشباب الخليل الفلسطيني، وستحتضن منافساتها الكويت في ضيافة النادي العربي الذي يعود لبوابة المشاركات القارية بعد فترة غياب امتدت لسنوات طويلة، وينص نظام التأهل في كأس الاتحاد الآسيوي على تأهل بطل كل مجموعة من مجموعات الغرب إلى جانب أفضل ثان في المجموعات الثلاث.