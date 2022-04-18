تشلسي يلحق بليفربول إلى نهائي كأس إنجلترا

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ تشلسي نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا والخامسة في آخر ستة مواسم، وذلك بفوزه على جاره كريستال بالاس 2-صفر أمس الأحد في نصف النهائي على ملعب «ويمبلي» في لندن.

ويدين تشلسي بالفوز إلى البديل روبن لوفتوس-شيك (65) ومايسون ماونت (76) اللذان سجلا الهدفين ومنحا فريقهما بطاقة العبور الى النهائي السادس عشر في تاريخه حيث سيلتقي في 14 مايو على «ويمبلي» ليفربول الفائز أمس الأول السبت على مانشستر سيتي 3-2.

وفي منافسات الدوري الممتاز الانجليزي فرط وست هام يونايتد بنقطتين هامتين جدًا في صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بتعادله على أرضه مع بيرنلي 1-1 أمس.

وضمن نيوكاسل إلى حدّ كبير بقاءه في الدوري الممتاز بابتعاده بفارق 12 نقطة عن منطقة الخطر، وذلك بعد فوزه القاتل على ضيفه ليستر سيتي 2-1.