عاجل | طويق وهداج وسند لإسعاف المعتمرين

كشف مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون لـ«دوت الخليج» أن هيئة الهلال الأحمر وضعت لموسم رمضان خطط وبرامج مع رفع الجاهزية في جميع مراكز الإسعاف في الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية والعاصمة المقدسة وفي كلا من حجز النورية والزايدي والليث والكر والشرائع على مداخل مكة المكرمة وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى من الجودة بما يتواكب مع الأعداد المتوقعة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام خلال الأيام المباركة.

قيادة ميدانية

أشار بلجون إلى أن عدد المراكز الإسعافية المشاركة في خطة رمضان تصل إلى 25 مركزا إسعافيا، والمشاركون في الخطة التشغيلية لموسم رمضان 482 من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف يعملون في الفرقة الميدانية إضافة للقيادة الميدانية وغرفة القيادة والتحكم كما تم تخصيص فرق دراجات نارية إسعافيه في المنطقة المركزية وذلك لسرعة الوصول إلى الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الإسعافية للمرضى والمصابين ريثما تصل سيارة الإسعاف.

عربات الكوارث

يشارك في خطة رمضان عربات الكوارث وهي: باص (طويق) المخصص لنقل الإصابات المتعددة بسعة 10 إصابات ومتوفر فيه كامل الأجهزة الطبية وحقائب إسعافية متكاملة وأجهزة صدمات كهربائية. وأيضا تشارك عربة الكوارث (هداج ) وهي عربة تخدم فيها الإصابات المتعددة وتحوي على نقالات مجوفة لنقل الحالات من الأماكن الضيقة وتحتوي على 45 أسطوانة أكسجين إضافة إلى 10 حقائب إسعافية وتشارك العربة (سند) التي تحوي على مستهلكات طبية وتشارك العربة ( ثريا) وهي سيارة قيادة وتحكم وفيها غرفة عمليات مصغرة ولديها القدرة على مراقبة الحدث والتحكم في الفرق الإسعافية وإرسال واستقبال البلاغات الإسعافية.

3533 بلاغا

أشار بلجون الى أن غرفة القيادة والتحكم تلقت 3533 بلاغا في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك منها 3107 بلاغات عن حالات مرضية مختلفة ومنها 426 حوادث وتتلقى غرفة القيادة والتحكم البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق العمليات الموحدة 911 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة كما يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويوجد غرفة عمليات خاصة بالحرم المكي الشريف.

أهم المستجدات

وعن أهم المستجدات لهذا العام في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة قال بلجون إن الهيئة واحدة من 7 جهات حكومية فازت بجائزة معهد الشرق الأوسط للتميز الحكومي والمدن الذكية حيث حصدت الجائزة عن تطبيق المسعف الإلكتروني والذي يتيح لأقسام الطوارئ بالمستشفيات استعراض رحلة سيارة الإسعاف المتجهة إلى المستشفى، ومعرفة وقت وصولها، ونوع وتفاصيل ومعلومات الحالة المنقولة، بالإضافة إلى تمكين المستشفى المنقول إليه الحالة الإسعافية من الاطلاع على تقرير الحالة الطبية، ومعلومات المريض أو المصاب، ومعرفة الإجراءات الطبية الطارئة التي تم تقديمها للمريض أو المصاب، ومن ثم الاستعداد الأمثل لاستقبال الحالة المنقولة.