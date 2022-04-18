القبض على مواطنين بحوزتهما مخدرات في الرياض وجازان

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (242) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وأوقفته، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
من جانبها، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بحوزته (44.4) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر بمنطقة الرياض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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