وواجه حساب المنصة في «تويتر» هجومًا من المواطنين الذين انتقدوا بطء العمل، وعدم وجود صورة واضحة لطلباتهم الممتدة لأكثر من عام، فيما اكتفت المنصة بالطلب من المتسائلين التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد أو البريد الإلكتروني.
أبرز الملاحظات على المنصة
مرور أكثر من عام على طلبات بدون رد
ورود ملاحظات على طلبات مستكملة
إحالة المشتكين لمركز الاتصال الموحد
تعطيل أيقونة الإعلانات بدون تبرير
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | منصة إحكام بطء إجراءات وتوقف الإعلانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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