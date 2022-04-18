عاجل | منصة إحكام بطء إجراءات وتوقف الإعلانات

تحفظت منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، والمختصة باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، على أسباب بطء الإجراءات المعمول بها، وتعطيل أيقونة الإعلانات التي تتيح الاطلاع على طلبات التملك والاعتراض عليها.

وواجه حساب المنصة في «تويتر» هجومًا من المواطنين الذين انتقدوا بطء العمل، وعدم وجود صورة واضحة لطلباتهم الممتدة لأكثر من عام، فيما اكتفت المنصة بالطلب من المتسائلين التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد أو البريد الإلكتروني.

أبرز الملاحظات على المنصة

مرور أكثر من عام على طلبات بدون رد

ورود ملاحظات على طلبات مستكملة

إحالة المشتكين لمركز الاتصال الموحد

تعطيل أيقونة الإعلانات بدون تبرير