صندوق النفقة يخدم الأسر في 75 مدينة ومحافظة

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ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم الصندوق.
من جهة أخرى أنجز مركز تدقيق الدعاوي التابع لوزارة العدل 3 ملايين عملية، حيث يعمل المركز على خدمة المستفيدين برفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من المتطلبات الأساسية للدعاوي قبل احالتها الى الدائرة القضائية.
أهداف مركز تدقيق الدعاوى
- رفع جاهزية ملف القضية
- تقليل المدة الزمنية لنظر الدعوى
- التيسير على المتقاضين
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