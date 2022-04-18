لقاء افتراضي عن التصميم الجرافيكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «التصميم الجرافيكي»، بحضور الرئيسة التنفيذية للهيئة الدكتورة سمية السليمان، ومجموعة من المتخصصين والممارسين والمهتمين بمجال التصميم الجرافيكي. ويتناول اللقاء مجموعة محاور تبرز دور هيئة فنون العمارة والتصميم في تنمية القطاع، إضافة إلى عرض المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بمجال التصميم الجرافيكي الذي تسعى الهيئة لتعزيزه، باعتباره أحد أبرز التخصصات التي تحظى بنمو كبير وممارسات إبداعية متنوعة.



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