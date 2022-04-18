تعلم مهارات إدارة الوقت في شهر الصوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إدارة الوقت من أهم المهارات التي يحتاجها أفراد الأسرة لتحقيق الاستفادة القصوى خلال شهر رمضان، الذي يتطلب تنظيما مختلفا حتى يستطيع كل منا تأدية أعماله المختلفة بنفس الهمة والنشاط ولا يشعر بضيق الوقت وعدم القدرة على القيام بمسؤولياته تجاه عمله و منزله بشكل جيد. ويدخل أغلبنا شهر رمضان بالكثير من الأهداف والخطط التي يرغب في تحقيقها، منها ختم القرآن أكثر من مرة أو الذهاب يوميا إلى صلاة التراويح أو قضاء وقت أكبر في الجمعيات الخيرية أو المواظبة على الرياضة بشكل أكبر طوال الشهر، وكلها أهداف رائعة، إلا أن ضغط النفس وحصارها بهذه الطريقة يجعلها تمتنع عن القيام بأي شيء، لهذا يجب التخفيف ووضع أهداف سهلة وبسيطة.. هنا يقدم مجلس شؤون الأسرة عدة نصائح لتحقيق هذا الغرض. كيفية استثمار الوقت في رمضان:





الحرص على الصلاة في وقتها



النوم لفترة كافية



تقسيم الأعمال المنزلية بين أفراد الأسرة



تنظيم المهام اليومية



تقوية صلة الرحم



كيف يمكنك إتقان إدارة الوقت؟ - إدراك أهمية الوقت - تحديد الأهداف - تجنب ما يشتت الانتباه - وضع حدود زمنية للمهام التي تقوم بها عوامل تساعد على تقدير الوقت: - محاسبة النفس - تربية النفس على علو الهمة - الصحبة الصالحة - تنويه ما يستثمر فيه الوقت

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