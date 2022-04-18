وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران عن رغبتها في شغل وظائف أكاديمية للجنسين بكفاءات وطنية مؤهلة علميا وعمليا على درجة (أستاذ مساعد ـ محاضر ـ معيد) بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ/ 1444هـ.

واشترطت أن يكون المتقدم سعوديا، وأن يكون التقدير العام للمتقدم في درجة البكالوريوس (جيد جدا) على الأقل، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

كما اشترطت أن يكون تخصص الدكتوراه للمتقدم امتدادا لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، مع إرفاق معادلة المؤهلات العلمية في حال حصل عليها من جامعة خارجية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة من الأقسام العلمية إن وجدت، مع إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.