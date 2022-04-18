برنامج لتعزيز القدرات الإبداعية للطلبة الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز القدرات الإبداعية للطلبة الموهوبين والمبدعين، والواعدين بالموهبة، أطلقت وزارة التعليم برنامج «مساحة الابتكار الإثرائي» للطلبة الموهوبين والمبدعين، بإشراف وكالة البرامج التعليمية، وذلك خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ. ويمر الطلبة الملتحقون ببرنامج «مساحة الابتكار» بعدد من المراحل؛ تتضمن مرحلة التعلم وتطوير المهارات؛ لإثراء الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة التي تعزز من القدرات الإبداعية والابتكار عند الطلبة وفق مصفوفة من المهارات في مجالات المستقبل ذات الأولوية، إضافة إلى مرحلة تطوير المنتجات، من خلال تطبيق المعارف والخبرات المكتسبة في بناء نماذج عمل أولية لمشاريع ابتكارية، ومرحلة الاحتضان والتطوير المستمر، والتي يتم خلالها ترشيح المشاريع المتميزة؛ للاحتضان وتقديم الدعم اللازم من إدارات وأقسام الموهوبين مع الجهات ذات العلاقة، عن طريق برامج مشتركة من الرعاية، تشمل برامج التلمذة، والترشيح للمشاركة في الملتقيات والمحافل العلمية والزيارات الميدانية المختلفة ذات العلاقة بفكرة المنتج الإبداعي. تطبيق البرنامج: 270 مدرسة ابتدائية 160 مدرسة متوسطة 10 مراكز للموهوبين 8000 طالب وطالبة مستهدفون 430 معلما ومعلمة لتنفيذ البرنامج المستهدفون: طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث المتوسط

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