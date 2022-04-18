شكرا لقرائتكم خبر 140 جهة تتنافس في عرض الأزياء السعودية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة هيفاء ناجي، أن المعرض استقطب الجمعيات الخيرية النسائية كشركاء في عرض منتجاتها، وإبراز أعمالها وخدماتها، وذلك في إطار دعم العمل الخيري في رمضان، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة تشهد عددا من عروض وتصاميم الأزياء والمجوهرات التقليدية والعبايات والإكسسوارات والهدايا والتحف والتراث بأنواعها.
معرض «عراقة»
- تستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام
- يتعايش المعرض مع روحانيات الشهر الفضيل
- عروض فلكلورية وشعبية تتميز بها منطقة مكة
- تخصيص أجنحة للتعريف بأحدث التصميمات
- عرض التحف التراثية والمصنوعات اليدوية الحرفية
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