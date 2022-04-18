شكرا لقرائتكم خبر 140 جهة تتنافس في عرض الأزياء السعودية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لعرض احتياجات الأسرة في رمضان، تشهد محافظة جدة اليوم انطلاق فعاليات معرض «عراقة» في نسخته الـ14، بحضور الأميرة مشاعل بنت مقرن، بمشاركة 140 جهة متخصصة في صناعة الأزياء.

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة هيفاء ناجي، أن المعرض استقطب الجمعيات الخيرية النسائية كشركاء في عرض منتجاتها، وإبراز أعمالها وخدماتها، وذلك في إطار دعم العمل الخيري في رمضان، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة تشهد عددا من عروض وتصاميم الأزياء والمجوهرات التقليدية والعبايات والإكسسوارات والهدايا والتحف والتراث بأنواعها.

معرض «عراقة»

