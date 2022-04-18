شكرا لقرائتكم خبر تقديم 3 ملايين لتر زمزم لقاصدات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ ما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام، حوالي 3 ملايين لتر من ماء زمزم المبارك لقاصدات بيت الله الحرام في المصليات النسائية خلال الربع الأول من رمضان الحالي.

وأوضحت مساعدة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود، أن عدد العبوات التي توزع يوميا في تلك المصليات بلغ 9320، إضافة للترامس والحافظات والأسطوانات المحمولة، حيث تعمل الإدارة على توفير الآليات والأدوات الخاصة بسقيا زمزم في المصليات النسائية بالمسجد الحرام والمرافق التابعة له بنسبة 70% خلال الشهر، وتوفير حافظات في المصليات النسائية البالغ عددها 34 مصلى بالمسجد الحرام، ومتابعة توفير 20 عربة كاسات جديدة في المواقع النسائية خلال الشهر، من منطلق مكانة بئر زمزم وقدسيته الخاصة لدى المسلمين، وأثره في نفوسهم ومقاصدهم، وهو ما يمثل اهتماما بالغا وعناية دقيقة في تأمين وصوله للقاصدات بأيسر الطرق وأجودها.

فيما قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم 12 مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام، خلال 15 يوما من رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني، أنه جرى تأمين 12 مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام، وزعت في مصليات وساحات المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم.

توزيع ماء زمزم على الصائمين:

25 ألف حافظة

40 لترا سعة الحافظة

4 ملايين عبوة زمزم