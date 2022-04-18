نائب أمير جازان يشارك الأيتام طعام الإفطار

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، حفل الإفطار الجماعي لأيتام المنطقة، وذلك بقصر الإمارة بمدينة جيزان.
وأعرب سموه عن سعادته بمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان وجمعية إخاء ودار التربية الاجتماعية لرعاية الأيتام والمحتفى بهم الإفطار الجماعي ، مبرزًا اهتمام الدولة – رعاها اللَّه – بهذه الفئة الغالية من المجتمع ، من خلال العديد من برامج الوزارة والجمعيات المتخصصة.
من جانبه أعرب مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي ، عن شكره و تقديره لسمو نائب أمير المنطقة للمشاركة مع الأيتام في حفل الإفطار السنوي ، مبينًا أهميةً تنمية شخصية اليتيم من خلال برامج فاعلة ليكون عنصراً صالحاً في مجتمعه، وفرداً فاعلاً في وطنه تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة – أيدها اللَّه -.
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وأكد م. القنفذي ، سعي الجميع بتوجيهات من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، لتفعيل الدور الريادي في تنمية شخصية اليتيم ورعايته، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والخدمات لرعاية اليتيم وأسرته بأسلوب متطور وحديث ، مشيراً إلى كفالة اليتيم التي تشمل الرعاية والاهتمام بصحته وتعليمه وتثقيفه، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه، والحرص على توجيه سلوكه وتنمية مستقبله.
حضر حفل الإفطار وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.
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