رئاسة الحرمين توفر الروبوت التوجيهي الذكي للإفتاء في مصليات النساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عدد من المواقع والمصليات النسائية بالمسجد الحرام الروبوت التوجيهي الذكي للإفتاء، الذي يعمل على توضيح كيفية أداء المناسك، والإفتاء وإجابة السائلات من قاصدات المسجد الحرام، وكذلك التواصل مع المشايخ “عن بعد”، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، و تلك الأمور تتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.
وصمم الروبوت بشاشة ٢١ بوصة تعمل باللمس ، ويدعم ١١ لغة تتضمن اللغة العربية ، والإنجليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والفارسية ، والتركية ، والملاوية ، والأوردية ، والصينية ، والبنغالية ، والهوساوية ، كما يسير على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي، يسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن ، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، تتيح له التقاط تصوير محيطي للمكان ، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت ، وميكروفون بجودة التقاط عالية ، والروبوت يعمل على نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة ٥ جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.
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