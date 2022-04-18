اخبار الخليج – وفاة واحدة.. و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي638 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 17 ابريل 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 3697 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9676557 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 424 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3753 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 638 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين557956. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 16 حالة.. وتحت العناية 2.

وأعلنت الصحة عن حالة وفاة واحدة نتيجة المرض، ليبلغ اجمالي الوفيات 1474 حالة وفاة.