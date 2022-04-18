نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل نائب وزير الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط. واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال وزارة الحج والعمرة خلال شهر رمضان والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب النقل والإسكان، كما استعرض سموه استعدادات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعشر الأواخر من الشهر الكريم والرامية لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام وتقديم التسهيلات لهم.

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