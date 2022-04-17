شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: 151 باباً لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيَّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الأبواب خلال شهر رمضان المبارك؛ لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة والصلاة في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي أن الإدارة خصصت (151) باباً لخدمة ضيوف الرحمن منها: (١٢) باباً لدخول المعتمرين، و(٦٨) باباً مخصصة للمصلين، و(٣٦) باباً مخصصة للطوارئ، و(٣٥) بابا داخليا، وأن الإدارة منذ بداية شهر رمضان، وضعت الخطط ورفعت جاهزيتها، لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات وفق الإجراءات المخطط لها مع وضع الاشتراطات المعتمدة، وبلغ عدد الموظفين المشاركين بموسم رمضان لهذا العام (٦٠٠) موظف من المؤهلين علمياً وعملياً.

وبيَّن أن من مهام الإدارة إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات،إضافة إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام، مشيراً إلى هناك أبواب مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، لتفادي الاختناقات المرورية والازدحام.