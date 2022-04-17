شكرا لقرائتكم خبر عن «إحسان» تحقق أكثر من مليار و848 مليون ريالا في يومها العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في يومها العاشر لأكثر من 1,848,923,925 ريالاً بإجمالي عدد عمليات تجاوز 24,183,918 عملية تبرع، استفاد منها 4,630,927 مستفيداً.

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الحملة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في السابع من شهر رمضان المُبارك، حيث تعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -حفظها الله -، والمتابعة والتمكين المُستمرين من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظه الله -، امتدادًا لعظيم اهتمام سموّه بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري، وتسخير السبل كافة لتنظيمه، وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته، بما يرفع من إسهاماته في تنمية المجتمع، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه إحسان من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.

يُذكر أن المنصة تواصل استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.